***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYS32211 ISIN KODLU İSKONTOLU FİNANSMAN BONOSUNUN İTFA ÖDEME AÇIKLAMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 180.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.03.2022Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYS32211Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.11.2021Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,94882Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.03.2022Kayıt Tarihi 09.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.03.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020'de imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiye 04.02.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında ve ekinde yer verilmiştir.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 10.000.000 TL nominal değerli (Net:9.488.200 TL), 105 gün vadeli, 10.03.2022 itfa tarihli, TRFBVYS32211 ISIN kodlu iskontolu finsansman bonosunun, itfa ödemesi 10.03.2022 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009087BIST