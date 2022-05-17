***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYS52219 ISIN KODLU İSKONTOLU FİNANSMAN BONOSUNUN İTFA ÖDEME AÇIKLAMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 180.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.ŞPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.05.2022Vade (Gün Sayısı) 62Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYS52219Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.11.2021Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,9624Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.05.2022Kayıt Tarihi 16.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.05.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020'de imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiye 04.02.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında ve ekinde yer verilmiştir.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. TR A 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 15.000.000 TL nominal değerli (Net:14.436.000 TL),17.05.2022 itfa tarihli, TRFBVYS52219 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun, itfa ödemesi 17.05.2022 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030927BIST