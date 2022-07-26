***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.07.2022 16:35
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFBVYSE2213 ISIN Kodlu İskontolu Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 180.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYSE2213
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.11.2021
Satışa Başlanma Tarihi 25.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.700.000
İhraç Fiyatı 0,92428
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.10.2022
Kayıt Tarihi 25.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.10.2022
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020'de imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiye 04.02.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında ve ekinde yer verilmiştir.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. TR A 30.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 13.700.000 TL nominal değerli (Net:12.662.636 TL), 92 gün vadeli, 26.10.2022 itfa tarihli, TRFBVYSE2213 ISIN kodlu iskontolu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 26.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047779
BIST