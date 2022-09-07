***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYS92215 ISIN Kodlu İskontolu Finansman Bonosunun İtfa Ödeme AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 180.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 04.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.09.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,61Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYS92215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.11.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 07.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 07.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 08.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000İhraç Fiyatı 0,93803Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.09.2022Kayıt Tarihi 06.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020'de imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiye 04.02.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında ve ekinde yer verilmiştir.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. TR A 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 17.000.000 TL nominal değerli (Net:15.946.510 TL), 91 gün vadeli, 07.09.2022 itfa tarihli, TRFBVYS92215 ISIN kodlu iskontolu finsansman bonosunun, itfa ödemesi 07.09.2022 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061085BIST