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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.10.2022 17:26
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBVYSE2213 ISIN Kodlu İskontolu Finansman Bonosunun İtfa Ödeme Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler17:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 38,50 22.895.127 % 10,00  
HEDEF 11,00 49.707.518 % 10,00  
BRYAT 783,60 99.941.399 % 9,99  
TUREX 16,07 30.959.581 % 9,99  
DERHL 7,27 189.596.841 % 9,98  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 18,5998 18,6077 % 0,03  
Euro 18,6431 18,6507 % 0,54  
Sterlin 21,4893 21,5971 % 1,00  
Frank 18,7472 18,8601 % 0,63  
Riyal 4,9350 4,9598 % 0,02  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.666 12,27  
Altın Gr. 999 999 10,20  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.713 6.788 30,00  
Yarım 3.271 3.315 14,00  
Çeyrek 1.641 1.661 9,00  
Gümüş.Ons 19,50 19,53 0,17  
Gümüş Gr. 11,75 11,77 0,18  
B. Petrol 92,94 92,94 1,20  
Seans Raporu 17:22
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