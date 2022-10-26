***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.10.2022 17:26
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFBVYSE2213 ISIN Kodlu İskontolu Finansman Bonosunun İtfa Ödeme Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
17:243.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 6,11
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:2418,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:2418,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1071
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
17:24997,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,50
|Açılış
|: 997,29
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DITAS
|38,50
|22.895.127
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.707.518
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|99.941.399
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|30.959.581
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|189.596.841
|% 9,98
|
|AGYO
|7,53
|59.786.099
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,65
|3.825.318
|% -5,91
|
|OZRDN
|15,66
|31.654.302
|% -5,78
|
|YEOTK
|54,50
|76.163.637
|% -4,64
|
|THYAO
|100,00
|4.649.833.255
|% -0,50
|
|AKBNK
|15,73
|3.074.012.889
|% 1,35
|
|ASELS
|32,90
|2.733.713.334
|% 3,13
|
|TUPRS
|367,30
|2.316.196.055
|% -1,92
|
|SISE
|33,62
|2.278.109.001
|% -0,59
|
|EKGYO
|4,56
|1.705.771.584
|% 0,66
|
|TSKB
|3,11
|1.049.953.575
|% -2,20
|
|SKBNK
|2,09
|694.132.405
|% -3,24
|
|AKBNK
|15,73
|3.074.012.889
|% 1,35
|
|ODAS
|8,04
|1.503.290.743
|% 4,28
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5998
|18,6077
|% 0,03
|
|Euro
|18,6431
|18,6507
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4893
|21,5971
|% 1,00
|
|Frank
|18,7472
|18,8601
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|12,27
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,20
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.713
|6.788
|30,00
|
|Yarım
|3.271
|3.315
|14,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.661
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,18
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|1,20
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 38 kaybederek (% -0.17 ) 4, 344
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17:37XU100
Endeks 3, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 55, 345.00 milyon TL de
-
17:37ZRGYO
Yüzde 4.08 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 892, 571 adet işlem
-
17:36CIMSA
Yüzde 8.12 oranında artışla 72.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 613, 774 adet işlem
-
17:33BAKAB
Yüzde 4.67 oranında artışla 39.02 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 591 adet işlem