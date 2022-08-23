***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.08.2022 11:56
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"u ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.birikimvarlik.com.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057738
BIST
11:563.102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 39,88
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:5618,1287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0635
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1287
En Düşük
18,0210
11:5618,0243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,0900
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|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,0407
En Düşük
17,9383
11:561.014,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.014,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:54
|BFREN
|1.306,80
|13.185.155
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.490.429
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,14
|77.630.761
|% 9,86
|
|EDIP
|3,67
|18.149.580
|% 8,58
|
|KGYO
|17,78
|16.099.020
|% -5,43
|
|OYLUM
|3,66
|41.225.533
|% -4,44
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|ULAS
|3,87
|1.106.368
|% -3,25
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,15
|1.866.435.851
|% 0,59
|
|YKBNK
|5,99
|1.334.840.207
|% 3,45
|
|AKBNK
|11,14
|1.286.402.675
|% 3,53
|
|PETKM
|11,75
|1.054.064.629
|% -1,84
|
|GARAN
|22,06
|1.043.329.660
|% 5,05
|
|EKGYO
|3,91
|949.096.935
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,99
|1.334.840.207
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,21
|317.379.858
|% 5,74
|
|AKBNK
|11,14
|1.286.402.675
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,93
|848.585.472
|% 6,30
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1229
|18,1312
|% 0,37
|
|Euro
|18,0188
|18,0290
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,2600
|21,3666
|% 0,41
|
|Frank
|18,6752
|18,7877
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8119
|4,8361
|% 0,43
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,50
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|8,30
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.840
|6.894
|12,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|5,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.685
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,11
|
|B. Petrol
|97,77
|97,77
|1,29
|