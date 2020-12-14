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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.12.2020 17:13



***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İNAN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.10.2016 Yönetim Kurulu Başkanı 0.0067 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.10.2016 Yönetim Kurulu Üyesi 0.0067 Bağımsız Üye Değil
ERSİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 21.09.2020 Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
FAHRETTİN ÖZYAPAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.10.2016 İcrada Görevli Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893053


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