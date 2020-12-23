***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2020 16:11
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İNAN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.10.2016 Yönetim Kurulu Başkanı 0.0067 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.10.2016 Yönetim Kurulu Üyesi 0.0067 Bağımsız Üye Değil
ERSİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 21.09.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
FAHRETTİN ÖZYAPAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.10.2016 İcrada Görevli Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ALİ YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.12.2020 İcrada Görevli Hukuk/Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894457
BIST
17:301.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:307,6363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:309,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,2950
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|Önceki Kapanış
|: 9,3300
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9,3647
En Düşük
9,2926
17:30458,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,79
|Açılış
|: 458,76
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ALCAR
|374,10
|317.786.624
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|117.005.723
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.250.371
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.516.046
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|235.228.042
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.679.755.194
|% 9,72
|
|GARAN
|10,04
|1.368.249.511
|% 0,00
|
|PETKM
|5,02
|1.146.746.993
|% 2,87
|
|TSKB
|1,89
|1.028.991.662
|% 2,16
|
|KARTN
|2.330,00
|839.140.332
|% -4,33
|
|SKBNK
|1,58
|1.679.755.194
|% 9,72
|
|TSKB
|1,89
|1.028.991.662
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,19
|653.131.980
|% 1,39
|
|PETKM
|5,02
|1.146.746.993
|% 2,87
|
|ISGYO
|2,47
|441.880.954
|% 2,92
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6294
|7,6334
|% -0,34
|
|Euro
|9,3247
|9,3329
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,2903
|10,3419
|% 0,89
|
|Frank
|8,5447
|8,5962
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0289
|2,0391
|% -0,29
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|7,83
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.031
|3.108
|-13,54
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-6,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|-3,27
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|50,34
|50,34
|0,26
|
Seans Raporu
17:26
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-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 96 artarak (% 1.11 ) 1, 276
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GUBRF, YESIL, OZRDN, EMNIS, CLEBI, ECZYT, INVEO, PEKGY, GEDZA, BRSAN
-
17:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, PAMEL, HLGYO, MMCAS, ROYAL
-
17:36
OZRDN, YESIL, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:36
KENT, MERKO, PAMEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında