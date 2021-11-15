***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.11.2021 10:40
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İNAN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.10.2016 Yönetim Kurulu Başkanı 0.0067 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.10.2016 Yönetim Kurulu Üyesi 0.0067 Bağımsız Üye Değil
FAHRETTİN ÖZYAPAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.10.2016 İcrada Görevli Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ALİ YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.12.2020 İcrada Görevli Hukuk/Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
İSMAİL HAKKI HAZNEDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.11.2021 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977676
BIST
16:101.694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -8,58
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:1010,2072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1494
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:1011,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1789
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:10614,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 11,31
|Açılış
|: 614,00
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:10
|ELITE
|19,72
|94.200.669
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.653.168
|% 9,83
|
|ESCAR
|25,30
|48.071.915
|% 9,81
|
|OYLUM
|8,03
|10.821.748
|% -8,33
|
|PENTA
|162,60
|35.905.495
|% -7,51
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|YEOTK
|52,20
|45.819.877
|% -6,79
|
|NUGYO
|10,20
|9.497.311
|% -6,59
|
|GARAN
|12,23
|2.932.391.248
|% 5,16
|
|YKBNK
|3,37
|2.373.801.921
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,13
|2.322.532.276
|% 2,30
|
|PETKM
|7,77
|1.780.489.899
|% -2,02
|
|THYAO
|17,66
|1.308.421.211
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|2.373.801.921
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,17
|399.977.822
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,13
|2.322.532.276
|% 2,30
|
|GARAN
|12,23
|2.932.391.248
|% 5,16
|
|PETKM
|7,77
|1.780.489.899
|% -2,02
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2046
|10,2072
|% 1,49
|
|Euro
|11,6018
|11,6150
|% 1,56
|
|Sterlin
|13,6825
|13,7511
|% 1,76
|
|Frank
|10,9726
|11,0387
|% 1,37
|
|Riyal
|2,7123
|2,7259
|% 1,43
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|13,22
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,10
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.046
|4.147
|100,25
|
|Yarım
|1.956
|2.006
|48,50
|
|Çeyrek
|981
|1.003
|24,25
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,29
|0,17
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,68
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:22NUGYO
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 561 adet işlem
-
16:20GRNYO
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 457 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 73 kaybederek (% -0.36 ) 1, 853
-
16:19XU100
Endeks 1, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 26, 967.00 milyon TL de
-
16:19ENKAI
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 798, 887 adet işlem