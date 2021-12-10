***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.2021 11:34
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fahrettin ÖZYAPAR Genel Müdür 02.08.2012 2123551900 fahrettinozyapar@birikimvarlik.com.tr
Ümit Devrim DEMİR İç Kontrol Müdürü 01.11.2019 2123551900 devrimdemir@birikimvarlik.com.tr
Nuray KAVUŞ Muhasebe Müdürü 01.02.2021 2123551900 nuraykavus@birikimvarlik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982597
BIST
14:192.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:1913,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1554
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:1915,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1227
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:19790,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,38
|Açılış
|: 790,63
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:19
|HEDEF
|5,39
|73.863.535
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.346.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.544.374
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,44
|3.638.694.955
|% 2,00
|
|SISE
|15,72
|1.482.743.099
|% 2,08
|
|KRDMD
|10,57
|1.475.633.766
|% 0,67
|
|PETKM
|9,17
|1.365.782.620
|% 2,57
|
|TUPRS
|171,70
|979.515.787
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,55
|551.342.009
|% 0,79
|
|THYAO
|22,44
|3.638.694.955
|% 2,00
|
|PETKM
|9,17
|1.365.782.620
|% 2,57
|
|KRDMD
|10,57
|1.475.633.766
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,55
|433.954.249
|% -1,66
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9172
|13,9426
|% 1,13
|
|Euro
|15,6721
|15,7185
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,2661
|18,3577
|% 0,50
|
|Frank
|14,9511
|15,0412
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6888
|3,7073
|% 0,66
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-3,91
|
|Altın Gr.
|790
|790
|2,51
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.209
|5.341
|19,64
|
|Yarım
|2.518
|2.584
|9,50
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|4,75
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|0,02
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|0,26
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:29BEYAZ
Yüzde 5.25 oranında artışla 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 312 adet işlem
-
14:28HEDEF
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 133, 705 adet işlem
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, AKBNK, SASA
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, BIMAS
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 91 artarak (% 0.05 ) 1, 805