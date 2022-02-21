***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFahrettin ÖZYAPAR Genel Müdür 02.08.2012 2123551900 fahrettinozyapar@birikimvarlik.com.trÜmit Devrim DEMİR Mali ve İdari İşler Direktörü 01.02.2022 2123551900 devrimdemir@birikimvarlik.com.trNuray KAVUŞ 01.02.2021 2123551900 nuraykavus@birikimvarlik.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003067BIST