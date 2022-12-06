***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
06.12.2022 09:28
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084584
BIST
11:144.936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -22,06
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:1418,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:1419,5639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:141.062,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.062,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:11
|BARMA
|122,10
|25.203.882
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.711.875
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.517.337
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|29.691.710
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|18.694.132
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|378.353.240
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|312.588.713
|% -9,98
|
|KONTR
|126,30
|151.725.121
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|28.037.990
|% -9,97
|
|KRDMD
|16,98
|4.110.886.679
|% 4,62
|
|EREGL
|42,60
|2.745.967.252
|% 0,38
|
|THYAO
|137,70
|2.629.108.295
|% -0,65
|
|ENKAI
|27,54
|1.670.370.583
|% 3,30
|
|ASELS
|50,45
|1.492.858.398
|% 1,35
|
|KRDMD
|16,98
|4.110.886.679
|% 4,62
|
|ADESE
|1,87
|205.244.935
|% 1,08
|
|EKGYO
|7,25
|669.487.874
|% -0,28
|
|TSKB
|4,08
|332.543.371
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,70
|194.934.735
|% 1,12
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6418
|% 0,02
|
|Euro
|19,5594
|19,5681
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6994
|22,8132
|% 0,33
|
|Frank
|19,7053
|19,8240
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.129
|7.191
|23,00
|
|Yarım
|3.457
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
Seans Raporu
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