***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084584BIST