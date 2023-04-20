***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli komitelerin oluşturulabilmesi için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi gerçekleştirilmiştir.Sn. Ali Savaş Yıldırım 20.04.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmış olup, Sn. Mehmet Cengiz Göğebakan ve Sn. Mahmut Onur Biçer Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin bitişi olan 25.03.2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Oluşturulacak Komitelere üye seçimi ve teşekkülü ile ilgili bilgiler Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili alacağı kararlar sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140313BIST