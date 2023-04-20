***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.04.2023 13:11
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli komitelerin oluşturulabilmesi için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi gerçekleştirilmiştir.
Sn. Ali Savaş Yıldırım 20.04.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmış olup, Sn. Mehmet Cengiz Göğebakan ve Sn. Mahmut Onur Biçer Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin bitişi olan 25.03.2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Oluşturulacak Komitelere üye seçimi ve teşekkülü ile ilgili bilgiler Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili alacağı kararlar sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140313
BIST
12:355.012
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|296.612.645
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.457.275
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4007
|19,4039
|% 0,05
|
|Euro
|21,2734
|21,2791
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,0013
|24,1216
|% -0,21
|
|Frank
|21,5518
|21,6817
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1581
|5,1840
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|4,48
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.968
|9.108
|-57,00
|
|Yarım
|4.380
|4.449
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.238
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,78
|15,79
|0,01
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-1,21
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Seans Raporu
12:35
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15:41
GEREL, FORMT, KIMMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:41
CVKMD, VAKBN, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:26
EKIZ, KIMMR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:15VKGYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 008, 456 adet işlem
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15:11
EKIZ, GEREL, KLMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında