***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.04.2023 18:06
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2023 tarihinde almış olduğu kararlar neticesinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin olarak hazırlanan ekte yer alan Komite Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143151
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,5120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1084
|Açılış
|: 22,2000
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|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.245,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.244,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4480
|19,4524
|% 0,15
|
|Euro
|21,4833
|21,5120
|% 0,51
|
|Sterlin
|24,3929
|24,5152
|% 0,69
|
|Frank
|21,7541
|21,8851
|% 0,48
|
|Riyal
|5,1703
|5,1962
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,94
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.124
|9.428
|146,00
|
|Yarım
|4.453
|4.584
|46,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.299
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|0,02
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|1,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem