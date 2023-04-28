***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2023 tarihinde almış olduğu kararlar neticesindeSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin olarak hazırlanan ekte yer alan Komite Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143151BIST