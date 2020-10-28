***BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
28.10.2020 12:43
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
16/10/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFBVYS42111
Nominal Değer (TL)
15.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
27/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
02/11/2020
Vadesi (Gün)
168
İtfa Tarihi
13/04/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884639
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1013
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0769
|Açılış
|: 9,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35506,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,24
|Açılış
|: 507,19
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2804
|8,2876
|% 1,26
|
|Euro
|9,7271
|9,7359
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,7383
|10,7922
|% 0,94
|
|Frank
|9,0669
|9,1215
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2064
|2,2174
|% 1,48
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-7,37
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.350
|3.400
|32,00
|
|Tam
|3.337
|3.419
|33,01
|
|Yarım
|1.613
|1.654
|15,97
|
|Çeyrek
|809
|827
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|40,32
|40,32
|-1,29
|