***BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BRKVY]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBirikim Varlık Yönetim payları, 15/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz ve BIST Mali endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 56.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBIRIKIM VARLIK YONETIM XUTUM 15/12/2022BIRIKIM VARLIK YONETIM XTUMY 15/12/2022BIRIKIM VARLIK YONETIM XBANA 15/12/2022BIRIKIM VARLIK YONETIM XHARZ 15/12/2022BIRIKIM VARLIK YONETIM XUMAL 15/12/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087160BIST