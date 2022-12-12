***BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
12.12.2022 18:10
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKVY]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/12/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
12.000.000
Baz Fiyat (TL)
14,2
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/12/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
08-09/12/2022
Açıklamalar
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin (Şirket) 12.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 56.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 15/12/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 14,20 TL/pay baz fiyat, "BRKVY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086669
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5886
18:0519,6269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0082
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5689
18:051.066,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -9,71
|Açılış
|: 1.066,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.063,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6251
|18,6485
|% 0,04
|
|Euro
|19,5970
|19,6254
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,7741
|22,8883
|% -0,03
|
|Frank
|19,8098
|19,9291
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9423
|4,9670
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-15,54
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-10,16
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.178
|7.239
|-26,00
|
|Yarım
|3.476
|3.539
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.769
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|1,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem