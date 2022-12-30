***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 11:17
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091380
BIST
11:235.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 59,76
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:2318,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:2319,9718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0164
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:231.094,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.094,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:21
|TERA
|19,48
|2.195.649
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.933.431
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|BRKSN
|23,42
|3.251.008
|% 9,75
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,39
|43.391.004
|% -9,81
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PEGYO
|5,40
|11.398.462
|% -4,76
|
|BRKVY
|37,56
|203.068.317
|% -4,62
|
|THYAO
|144,90
|2.238.311.192
|% 1,83
|
|ASELS
|60,75
|2.075.874.203
|% 3,32
|
|TUPRS
|534,30
|2.062.628.682
|% 5,49
|
|ENKAI
|33,12
|1.573.256.719
|% -2,99
|
|TCELL
|38,84
|1.566.864.714
|% 1,68
|
|EKGYO
|8,71
|947.497.794
|% 1,04
|
|YKBNK
|12,03
|973.739.562
|% 0,25
|
|ISCTR
|13,10
|875.204.499
|% 1,39
|
|KRDMD
|18,37
|1.173.245.106
|% 1,55
|
|TTKOM
|24,10
|1.493.045.923
|% 3,79
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7168
|18,7211
|% 0,08
|
|Euro
|19,9580
|19,9710
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5075
|22,6204
|% 0,01
|
|Frank
|20,1832
|20,3048
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9618
|4,9867
|% 0,04
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|2,83
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,31
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.369
|7.426
|-7,00
|
|Yarım
|3.569
|3.629
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.814
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|0,49
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:35XU100
Endeks 5, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 32, 652.00 milyon TL de
-
11:35ARSAN
Yüzde 5.59 oranında artışla 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 971, 959 adet işlem
-
11:33MARKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 463 adet işlem
-
11:32ARSAN
Yüzde 7.01 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 926, 432 adet işlem
-
11:31ARSAN
Yüzde 6.30 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 907, 465 adet işlem