***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 16:16
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093170
BIST
16:475.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -100,69
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:4718,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:4719,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1427
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:471.122,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 16,39
|Açılış
|: 1.122,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:47
|BFREN
|5.230,80
|314.645.476
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|15.858.800
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|46.156.105
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|76.139.903
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|33.102.238
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.304.499
|% -10,00
|
|KRONT
|105,40
|10.611.749
|% -9,99
|
|MRGYO
|6,05
|9.588.450
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.105.881
|% -9,93
|
|SANEL
|20,78
|23.131.061
|% -8,30
|
|EREGL
|42,86
|10.803.716.967
|% 1,47
|
|KRDMD
|19,57
|7.554.917.916
|% 4,04
|
|EKGYO
|9,35
|6.550.381.467
|% -0,74
|
|ASELS
|65,20
|6.088.081.022
|% -5,64
|
|THYAO
|144,50
|5.821.068.974
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,35
|6.550.381.467
|% -0,74
|
|KRDMD
|19,57
|7.554.917.916
|% 4,04
|
|EREGL
|42,86
|10.803.716.967
|% 1,47
|
|YKBNK
|11,67
|2.851.531.798
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,64
|2.725.877.086
|% -0,24
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7404
|18,7468
|% 0,13
|
|Euro
|19,8902
|19,9088
|% 0,72
|
|Sterlin
|22,5364
|22,6494
|% 0,87
|
|Frank
|20,1315
|20,2528
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9706
|4,9955
|% 0,16
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|21,51
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,90
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|69,00
|
|Tam
|7.581
|7.639
|64,00
|
|Yarım
|3.671
|3.734
|31,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.867
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,17
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|-2,12
|