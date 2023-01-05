***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:24
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093479
BIST
10:155.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,72
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.536
10:1518,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7656
En Düşük
18,7265
10:1519,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0630
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:151.117,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.117,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:12
|DOGUB
|11,00
|6.620.069
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|22.409.646
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.690,00
|46.066.058
|% 8,78
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|ULUSE
|202,50
|945.270
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.426.522
|% -9,87
|
|MRGYO
|5,54
|19.760.372
|% -8,43
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,48
|1.220.449.648
|% 1,30
|
|KRDMD
|19,68
|640.423.731
|% -0,56
|
|THYAO
|145,70
|639.667.358
|% 0,83
|
|EKGYO
|9,54
|614.034.899
|% 1,27
|
|ASELS
|66,00
|598.862.483
|% 1,30
|
|EKGYO
|9,54
|614.034.899
|% 1,27
|
|KRDMD
|19,68
|640.423.731
|% -0,56
|
|EREGL
|43,48
|1.220.449.648
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,78
|195.705.223
|% 1,20
|
|ISCTR
|12,65
|186.470.587
|% 0,96
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7465
|18,7561
|% 0,07
|
|Euro
|19,9296
|19,9585
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,4819
|22,5947
|% -0,23
|
|Frank
|20,0670
|20,1879
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9718
|4,9967
|% 0,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,50
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.549
|7.616
|-10,00
|
|Yarım
|3.656
|3.723
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,94
|