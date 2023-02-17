***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:01
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKVY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114659
BIST
11:165.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 57,96
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
11:1618,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 19,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
11:1620,0768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0722
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
11:161.104,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -8,23
|Açılış
|: 1.104,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.104,01
BIST En Aktif Hisseler11:14
|CMBTN
|674,30
|46.728.397
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|74.728.327
|% 9,98
|
|OYAKC
|33,14
|927.453.156
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|75.557.399
|% 9,93
|
|AFYON
|10,42
|301.225.650
|% 9,92
|
|KOZAL
|26,48
|964.148.117
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|19.398.846
|% -10,00
|
|BVSAN
|40,84
|557.124.387
|% -9,96
|
|MACKO
|53,65
|111.289.919
|% -9,60
|
|VKING
|32,70
|8.028.599
|% -9,27
|
|KRDMD
|19,40
|1.604.985.411
|% 0,88
|
|THYAO
|143,10
|1.571.856.133
|% 2,21
|
|TUPRS
|632,40
|1.393.093.760
|% 0,32
|
|EREGL
|43,84
|1.285.314.817
|% -1,48
|
|KOZAL
|26,48
|964.148.117
|% -94,96
|
|KRDMD
|19,40
|1.604.985.411
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,20
|363.635.363
|% 0,88
|
|AKBNK
|16,29
|644.680.950
|% 1,18
|
|EKGYO
|7,44
|279.091.365
|% 1,78
|
|KOZAL
|26,48
|964.148.117
|% -94,96
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8583
|18,8623
|% 0,08
|
|Euro
|20,0692
|20,0742
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,4127
|22,5251
|% -0,53
|
|Frank
|20,2061
|20,3278
|% -0,36
|
|Riyal
|5,0134
|5,0385
|% 0,08
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-15,23
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.105
|-8,55
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.506
|7.565
|-91,00
|
|Yarım
|3.667
|3.702
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|-1,41
|