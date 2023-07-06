***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2023 10:10
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166159
BIST
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14:126.185
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 78,18
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.208
14:1226,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,8932
14:1228,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1831
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
14:121.614,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.614,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TETMT
|267,40
|19.124.754
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|131.119.360
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|34.603.687
|% 10,00
|
|YAPRK
|122,20
|55.823.935
|% 9,99
|
|GLBMD
|14,86
|13.928.865
|% 9,99
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,80
|69.311.164
|% -4,97
|
|ATLAS
|4,03
|19.017.180
|% -3,12
|
|MERIT
|52,00
|38.391.366
|% -2,99
|
|ESCAR
|95,00
|63.450.210
|% -2,81
|
|THYAO
|217,80
|5.714.529.863
|% 0,60
|
|TUPRS
|88,00
|3.051.083.681
|% 3,96
|
|SISE
|47,12
|2.741.116.601
|% 2,04
|
|EKGYO
|8,09
|2.534.815.693
|% 3,32
|
|YKBNK
|13,30
|2.429.246.939
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,09
|2.534.815.693
|% 3,32
|
|YKBNK
|13,30
|2.429.246.939
|% 0,30
|
|ZOREN
|3,56
|585.623.556
|% 1,14
|
|ODAS
|8,37
|1.045.024.117
|% 6,35
|
|ISCTR
|14,27
|1.629.508.683
|% 0,14
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0525
|26,0830
|% 0,06
|
|Euro
|28,4248
|28,4604
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,2052
|33,3717
|% 0,54
|
|Frank
|29,0149
|29,1897
|% 0,40
|
|Riyal
|6,9322
|6,9670
|% 0,02
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|9,51
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|8,25
|
|Cumhuriyet
|10.802
|10.965
|30,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.223
|5.345
|24,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.673
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,05
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|0,08
|