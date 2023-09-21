***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2023 13:25
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196633
BIST
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15:277.849
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 129,26
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:2727,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1290
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:2728,8955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1301
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:271.672,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.672,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.091.216
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|ICUGS
|9,20
|5.170.992
|% -5,93
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|TUKAS
|9,63
|657.666.171
|% -4,75
|
|THYAO
|227,40
|6.347.424.330
|% 1,84
|
|AKBNK
|30,04
|5.296.317.888
|% 1,49
|
|YKBNK
|16,76
|5.288.527.748
|% 1,51
|
|ISCTR
|22,60
|4.722.458.957
|% 0,44
|
|TUPRS
|144,60
|4.151.228.506
|% 2,34
|
|YKBNK
|16,76
|5.288.527.748
|% 1,51
|
|ADESE
|2,25
|481.465.902
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,60
|4.722.458.957
|% 0,44
|
|EKGYO
|7,86
|1.388.034.583
|% 0,77
|
|AKBNK
|30,04
|5.296.317.888
|% 1,49
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1177
|27,1238
|% 0,48
|
|Euro
|28,8420
|28,8955
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,1331
|33,2993
|% -0,20
|
|Frank
|29,8252
|30,0048
|% -0,23
|
|Riyal
|7,2092
|7,2454
|% 0,56
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-13,48
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.672
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.444
|-49,00
|
|Tam
|11.040
|11.123
|-27,00
|
|Yarım
|5.537
|5.584
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.792
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|-0,20
|
Seans Raporu
15:27
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15:42ADESE
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15:41XU030
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15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de
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15:40IDEAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 260 adet işlem
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15:38OFSYM
Yüzde 5.27 oranında artışla 68.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 128 adet işlem