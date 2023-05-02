***BRKVY* *YKBNK*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 18:12
***BRKVY******YKBNK*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.04.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,
Şirketimizin, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 149,3 milyon TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu.
Anaparası 149,3 milyon TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 02.05.2023 tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144897
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0710
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.261,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 21,51
|Açılış
|: 1.261,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.263,94
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4625
|19,4661
|% 0,14
|
|Euro
|21,4236
|21,4390
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,2124
|24,3338
|% -0,08
|
|Frank
|21,7069
|21,8377
|% 0,32
|
|Riyal
|5,1741
|5,2001
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|32,72
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|21,05
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.177
|9.475
|122,00
|
|Yarım
|4.452
|4.607
|47,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.296
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,18
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-3,75
|