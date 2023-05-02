***BRKVY* *YKBNK*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY******YKBNK*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.04.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,Şirketimizin, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 149,3 milyon TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu.Anaparası 149,3 milyon TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 02.05.2023 tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,Birikim Varlık Yönetim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144897BIST