***BRLSM* *AKFEN* *GLYHO* *BTCIM* *AKFGY* *KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.08.2021 09:17
***BRLSM******AKFEN******GLYHO******BTCIM******AKFGY******KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFEN, AKFGY, BTCIM, BRLSM, GLYHO, KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958895
BIST
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
0
En Düşük
0
18:058,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4381
En Düşük
8,4027
18:059,8891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0119
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9048
En Düşük
9,8620
18:05485,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,62
|Açılış
|: 485,73
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
486,17
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TIRE
|8,36
|10.534.669
|% 0,00
|
|MEDTR
|36,78
|125.668.874
|% 0,00
|
|MAVI
|57,80
|15.288.288
|% 0,00
|
|NATEN
|37,68
|26.149.090
|% 0,00
|
|AKENR
|1,58
|8.182.227
|% 0,00
|
|TIRE
|8,36
|10.534.669
|% 0,00
|
|MEDTR
|36,78
|125.668.874
|% 0,00
|
|MAVI
|57,80
|15.288.288
|% 0,00
|
|NATEN
|37,68
|26.149.090
|% 0,00
|
|AKENR
|1,58
|8.182.227
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% 0,00
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 0,00
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 0,00
|
|TUPRS
|102,70
|662.210.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,60
|445.626.577
|% 0,00
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 0,00
|
|HALKB
|4,80
|503.072.349
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4269
|8,4336
|% 0,02
|
|Euro
|9,8820
|9,8891
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,5490
|11,6069
|% 0,01
|
|Frank
|9,1847
|9,2400
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2409
|2,2521
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|5,58
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,03
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem