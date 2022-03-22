***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2022 18:17
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesinin yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012081
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|Altın Gr.
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|913
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|Cumhuriyet
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|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
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|Yarım
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|2.991
|-26,15
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|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
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|Gümüş.Ons
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