***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2022 14:26
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
20.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022284
BIST
15:562.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,89
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
15:5614,6744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0243
|Açılış
|: 14,6750
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|Önceki Kapanış
|: 14,6730
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14,6753
En Düşük
14,6396
15:5615,9028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0868
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
15:56919,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,16
|Açılış
|: 919,85
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler15:54
|DAGHL
|21,20
|10.437.054
|% 9,90
|
|ALCAR
|327,00
|86.201.034
|% 7,89
|
|DAGI
|3,47
|39.525.187
|% 7,76
|
|AYEN
|17,08
|22.334.020
|% 7,62
|
|LKMNH
|17,89
|14.708.277
|% 6,49
|
|EDATA
|16,80
|34.411.936
|% -6,67
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,44
|29.255.790
|% -4,53
|
|THYAO
|38,90
|3.329.266.175
|% 0,36
|
|SISE
|18,37
|2.030.916.717
|% 2,23
|
|GARAN
|14,27
|1.959.776.662
|% 0,63
|
|YKBNK
|5,30
|1.368.811.487
|% 1,53
|
|TUPRS
|255,90
|1.287.465.630
|% 0,04
|
|ODAS
|2,57
|850.523.283
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,30
|1.368.811.487
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,92
|673.805.974
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|397.619.612
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,24
|339.335.589
|% 2,75
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6729
|14,6778
|% 0,19
|
|Euro
|15,8834
|15,8951
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,0750
|19,1707
|% 0,47
|
|Frank
|15,4039
|15,4966
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9001
|3,9196
|% 0,13
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-2,40
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,48
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-57,00
|
|Tam
|6.067
|6.218
|-50,00
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|-24,19
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-12,09
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,89
|
Seans Raporu
15:54
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-
16:09NATEN
Yüzde 5.55 oranında artışla 66.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 804, 348 adet işlem
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16:08ETYAT
Yüzde 5.10 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 468 adet işlem
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16:07NATEN
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 8 artarak (% 0.49 ) 2, 831
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EDATA, AKPAZ