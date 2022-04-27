Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.04.2022 14:30
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşu


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.04.2022
Tescil Tarihi
27.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.04.2022 ve 10568
Açıklamalar

Şirketimizin 20 Nisan 2022 tarihinde 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. Genel Kurul Kararı 27 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024219


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:042.424
Değişim :  0,25% |  6,01
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.440 En Düşük
2.399
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 25,96 1.449.632 % 10,00  
ACSEL 47,42 54.718.340 % 9,97  
PKART 17,11 11.890.774 % 9,96  
OTTO 37,26 1.787.976 % 9,91  
BAKAB 23,16 24.706.859 % 9,56  
daha fazla
15:04 Alış Satış %  
Dolar 14,8200 14,8243 % 0,17  
Euro 15,6839 15,6976 % -0,31  
Sterlin 18,5645 18,6576 % 0,08  
Frank 15,2775 15,3696 % -0,21  
Riyal 3,9403 3,9601 % 0,20  
daha fazla
15:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.904 -1,97  
Altın Gr. 906 907 0,22  
Cumhuriyet 6.026 6.117 -19,00  
Tam 6.005 6.155 -13,02  
Yarım 2.902 2.977 -6,30  
Çeyrek 1.456 1.489 -3,15  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 0,15  
Gümüş Gr. 11,26 11,27 0,07  
B. Petrol 105 105 -0,03  
Seans Raporu 15:04
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru