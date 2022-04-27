***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022 14:30
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.04.2022
Tescil Tarihi
27.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.04.2022 ve 10568
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Nisan 2022 tarihinde 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. Genel Kurul Kararı 27 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024219
BIST
15:042.424
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,7775
15:0415,6976
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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15,7886
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15,6766
15:04906,38
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|: 906,38
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|Önceki Kapanış
|: 906,36
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907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler15:04
|UFUK
|25,96
|1.449.632
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.718.340
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.890.774
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|BAKAB
|23,16
|24.706.859
|% 9,56
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.062.591
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|67.773.125
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,25
|59.396.970
|% -7,41
|
|KLSYN
|2,10
|64.852.524
|% -6,25
|
|THYAO
|39,12
|2.824.000.618
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,90
|1.749.954.818
|% 1,71
|
|EREGL
|33,46
|1.391.446.872
|% 1,15
|
|SISE
|17,49
|1.275.531.543
|% -0,68
|
|YKBNK
|4,92
|1.174.724.580
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,61
|731.342.368
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,92
|1.174.724.580
|% -0,40
|
|ODAS
|2,38
|388.603.847
|% 0,42
|
|KRDMD
|14,90
|1.749.954.818
|% 1,71
|
|TSKB
|1,82
|195.581.270
|% -4,71
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8200
|14,8243
|% 0,17
|
|Euro
|15,6839
|15,6976
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,5645
|18,6576
|% 0,08
|
|Frank
|15,2775
|15,3696
|% -0,21
|
|Riyal
|3,9403
|3,9601
|% 0,20
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-1,97
|
|Altın Gr.
|906
|907
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|-19,00
|
|Tam
|6.005
|6.155
|-13,02
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|-6,30
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,03
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