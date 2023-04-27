***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2023 17:05
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 27.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesinin yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141866
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.238,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.238,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4323
|19,4374
|% 0,15
|
|Euro
|21,4190
|21,4351
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,1666
|24,2878
|% 0,09
|
|Frank
|21,6055
|21,7356
|% -0,45
|
|Riyal
|5,1646
|5,1905
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.061
|9.257
|-45,00
|
|Yarım
|4.422
|4.526
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.273
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,01
|78,01
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de