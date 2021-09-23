***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
23.09.2021 12:13
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Tüm maddeler 04/06/2021 09/06/2021 10345
Madde 6 20/09/2021 20/09/2021 10412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964948
BIST
13:581.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.407
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1.417
En Düşük
1.405
13:588,7633
En Yüksek
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|: 1,29%
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|Açılış
|: 8,6430
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|Önceki Kapanış
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8,8021
En Düşük
8,6232
13:5810,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
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|Açılış
|: 10,1250
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|Önceki Kapanış
|: 10,1355
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10,3360
En Düşük
10,1002
13:58494,06
En Yüksek
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|: 0,43%
|| 2,12
|Açılış
|: 494,06
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
494,54
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler13:58
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|202.224.174
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|56.266.614
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.788.096
|% 9,87
|
|CRDFA
|4,60
|35.431.900
|% 9,79
|
|AKYHO
|2,49
|82.606.127
|% -8,12
|
|KTSKR
|58,00
|15.499.975
|% -7,94
|
|DOGUB
|4,88
|7.784.392
|% -5,43
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|DESPC
|11,28
|5.454.703
|% -4,65
|
|GARAN
|9,50
|926.772.534
|% 0,21
|
|EREGL
|16,88
|526.204.829
|% -0,12
|
|THYAO
|13,21
|477.012.170
|% 0,15
|
|TUPRS
|111,90
|301.197.436
|% 0,99
|
|SASA
|27,32
|281.887.836
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,45
|266.169.092
|% 0,41
|
|GARAN
|9,50
|926.772.534
|% 0,21
|
|ODAS
|1,36
|58.477.745
|% 0,74
|
|KATMR
|1,34
|52.879.217
|% 4,69
|
|KRDMD
|6,43
|237.631.281
|% -0,92
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7601
|8,7633
|% 1,29
|
|Euro
|10,2744
|10,3102
|% 1,94
|
|Sterlin
|11,8052
|11,8644
|% 0,50
|
|Frank
|9,3232
|9,3794
|% 0,22
|
|Riyal
|2,3009
|2,3124
|% 0,04
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,54
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.253
|3.335
|2,91
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|1,41
|
|Çeyrek
|789
|807
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
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|B. Petrol
|75,71
|75,71
|-0,48
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