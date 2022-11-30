***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
30.11.2022 19:37
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi tadil edilmiş olup söz konusu değişikliği içeren güncel esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/11/2022 28/11/2022 10713
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083237
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0127
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.049,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6260
|18,6302
|% -0,04
|
|Euro
|19,2160
|19,2254
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,1925
|22,3038
|% -0,03
|
|Frank
|19,5454
|19,6631
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,27
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|1,32
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.009
|7.082
|15,00
|
|Yarım
|3.399
|3.462
|7,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.731
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,94
|0,20
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|2,32
|