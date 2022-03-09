***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2022Açıklamalar08.03.2022 tarihinde yayımlanan 2021 Yıllık Faaliyet Raporu'nda ek olarak verilen bağımsız denetim raporu dipnotlarında bağımsız denetim görüşünde "sınırlı olumlu görüşün dayanağı" maddesi sehven hatalı yazılmış olup, düzeltilmiş yıllık faaliyet raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008868BIST