***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.03.2022 19:52
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2022
Açıklamalar
08.03.2022 tarihinde yayımlanan 2021 Yıllık Faaliyet Raporu'nda ek olarak verilen bağımsız denetim raporu dipnotlarında bağımsız denetim görüşünde "sınırlı olumlu görüşün dayanağı" maddesi sehven hatalı yazılmış olup, düzeltilmiş yıllık faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008868
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2220
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6931
En Düşük
14,4349
18:0516,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 0,4843
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3084
En Düşük
15,7698
18:05944,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,62
|Açılış
|: 944,39
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6643
|14,6672
|% 1,50
|
|Euro
|16,2452
|16,2803
|% 3,01
|
|Sterlin
|19,2787
|19,3754
|% 2,08
|
|Frank
|15,7905
|15,8856
|% 1,87
|
|Riyal
|3,9000
|3,9195
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.002
|-49,60
|
|Altın Gr.
|945
|945
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|-7,76
|