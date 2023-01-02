***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
02.01.2023 09:04
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Solar Santral Enerji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Başta güneş enerjisi santralleri olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin kurulumu için müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31/12/2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Bedelin 2.500.000 TL'si imza tarihini takiben 5 iş günü içinde kalan kısmı 2022 finansal tabloların bağımsız denetiminin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
35.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1.000 TL
Toplam Tutar
35.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%70
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%70
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%70
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,80
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%5,63
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın taahhüt faaliyet alanlarına bir yenisi eklenerek, hizmet gamının genişlemesi ile ciro ve kârlılığa olumlu etkisi olacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Murat Şenyürek
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/12/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Benzer şirket çarpanı yöntemine göre belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda, halen yürütmekte olduğumuz taahhüt faaliyetlerimize yeni iş alanları katarak çeşitlilik sağlamak ve büyümeyi hızlandırmak için, Şirketimizin yeni şirketleri bünyesine katmayı hedeflediği ve halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %20-30'lik kısmını şirket satın almak için kullanmayı planladığı kamuya duyurulmuştu.
Bu doğrultuda, Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.12.2022 tarihli toplantısında, son dönemde önemi giderek artan yenilenebilir enerji sektöründe de faaliyet göstermek amacıyla, başta güneş enerjisi santralleri olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri kurulumu için mühendislik, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri veren Solar Santral Enerji Anonim Şirketi sermayesinin %70'ine tekabül eden paylarının satın alınmasına karar verilmiştir.
Solar Santral Enerji Anonim Şirketi'nin ("Solar Enerji") hisselerinin tamamı için 50.000.000 TL şirket değeri benzer şirket çarpan analizi yöntemine göre belirlenmiştir. Söz konusu değerlemede Solar Enerji'nin 2022 yılı tahmini faiz amortisman vergi öncesi kâr (FAVÖK) tutarı baz alınmıştır. Solar Enerji hisselerinin nihai değeri, şirketin 2022 finansal tablolarının netleşmesini takiben gerçekleştirilecek mali denetim sonrası belli olacaktır. Nihai değer belirlenince açıklama yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091706
BIST