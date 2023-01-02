***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSolar Santral Enerji Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBaşta güneş enerjisi santralleri olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin kurulumu için müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31/12/2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıBedelin 2.500.000 TL'si imza tarihini takiben 5 iş günü içinde kalan kısmı 2022 finansal tabloların bağımsız denetiminin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı35.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1.000 TLToplam Tutar35.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%70Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%70Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%70Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,80İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%5,63Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın taahhüt faaliyet alanlarına bir yenisi eklenerek, hizmet gamının genişlemesi ile ciro ve kârlılığa olumlu etkisi olacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMurat ŞenyürekKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/12/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBenzer şirket çarpanı yöntemine göre belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarHalka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda, halen yürütmekte olduğumuz taahhüt faaliyetlerimize yeni iş alanları katarak çeşitlilik sağlamak ve büyümeyi hızlandırmak için, Şirketimizin yeni şirketleri bünyesine katmayı hedeflediği ve halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %20-30'lik kısmını şirket satın almak için kullanmayı planladığı kamuya duyurulmuştu.Bu doğrultuda, Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.12.2022 tarihli toplantısında, son dönemde önemi giderek artan yenilenebilir enerji sektöründe de faaliyet göstermek amacıyla, başta güneş enerjisi santralleri olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri kurulumu için mühendislik, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri veren Solar Santral Enerji Anonim Şirketi sermayesinin %70'ine tekabül eden paylarının satın alınmasına karar verilmiştir.Solar Santral Enerji Anonim Şirketi'nin ("Solar Enerji") hisselerinin tamamı için 50.000.000 TL şirket değeri benzer şirket çarpan analizi yöntemine göre belirlenmiştir. Söz konusu değerlemede Solar Enerji'nin 2022 yılı tahmini faiz amortisman vergi öncesi kâr (FAVÖK) tutarı baz alınmıştır. Solar Enerji hisselerinin nihai değeri, şirketin 2022 finansal tablolarının netleşmesini takiben gerçekleştirilecek mali denetim sonrası belli olacaktır. Nihai değer belirlenince açıklama yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091706BIST