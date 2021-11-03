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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2021 20:14



***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zarardkilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.368.202 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.368.202 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.728.335 72.745.660
Kredilerden Nakit Girişleri
111.728.335 72.745.660
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-163.692.810 -65.032.996
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-161.463.797 -63.721.326
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.229.013 -1.311.670
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
33.000.413 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -44.953.585
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
16 -16.708.502 -7.524.749
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçl
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CLEBI 188,60 205.258.631 % 9,97  
TETMT 190,80 7.960.382 % 9,97  
PRKAB 27,16 138.269.742 % 9,96  
ZRGYO 2,43 143.001.627 % 9,95  
HLGYO 2,88 73.469.180 % 9,92  
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Riyal 2,5819 2,5948 % 0,78  
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16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 27,56  
Altın Gr. 560 561 12,09  
Cumhuriyet 3.704 3.760 64,00  
Tam 3.691 3.783 65,19  
Yarım 1.784 1.830 31,53  
Çeyrek 895 915 15,77  
Gümüş.Ons 23,98 24,02 0,48  
Gümüş Gr. 7,48 7,49 0,19  
B. Petrol 84,08 84,08 2,09  
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