***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zarardkilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri190.368.202 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri190.368.202 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri111.728.335 72.745.660Kredilerden Nakit Girişleri111.728.335 72.745.660İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-163.692.810 -65.032.996Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-161.463.797 -63.721.326İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.229.013 -1.311.670İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış33.000.413 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -44.953.585Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz16 -16.708.502 -7.524.749Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçl