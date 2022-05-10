***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 2.971 -4.594.787 1.041.273 5.368.927 77.052.337 59.722.532 149.693.253 0 149.693.253Transferler1.285.425 58.437.107 -59.722.532Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-560.587 31.706.586 31.145.999 0 31.145.999Sermaye Arttırımı90.900.000 -2.971 168.368.202 -68.897.029 190.368.202 190.368.202Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-29.883.812 -195.598 -30.079.410 -30.079.410Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.286.923 1.286.923 1.286.923Dönem Sonu Bakiyeler102.000.000 0 -4.594.787 480.686 6.654.352 67.683.740 31.706.586 342.414.967 0 342.414.967Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.000.000 0 -4.594.787 480.686 6.654.352 67.683.740 31.706.586 342.414.967 342.414.967Transferler31.706.586 -31.706.586Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)991.486 1.169.878 2.161.364 2.161.364Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)4.361.747 -4.177.838 183.909 0 183.909Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.286.923Dönem Sonu Bakiyeler102.000.000 -25.522.065 168.368.202 -4.594.787 1.472.172 6.654.352 95.212.488 1.169.878 344.760.240 0 344.760.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.329.100 -34.850.468Dönem Karı (Zararı)-4.779.284 38.740.149Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.779.284 38.740.149Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.247.054 -159.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.012.462 1.287.970Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler130.580 958.088Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 958.088Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler130.580 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-6.288.125 -1.930.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler930.250 512.059Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -193.166Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.218.375 -2.249.654Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.051.821 814.276Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.274.739 -4.510.240Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.326.560 5.324.516Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-153.792 -1.288.804Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-153.792 -1.288.804İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.899.680 -67.281.005Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.094.529 -84.336.283İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)175.156 8.267.678İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.269.685 -92.603.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.074.719 9.595.227İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.074.719 9.595.227Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-13.132.234 -9.397.090Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-13.132.234 -9.397.090Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.299.616 -1.639.382Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-33.745.360 -230.690Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.842.803 9.179.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.932.065 6.180.128İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.910.738 2.999.085Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.540.468 1.037.199Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.154 -30.733.541İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.154 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -30.733.541Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.331.869 37.413.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.276.516 1.830.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-30.331.916 -26.617Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.944.600 1.857.438Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-32.926.018 -28.700.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-921.817 -172.678Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.481.265 -5.977.703YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI486.130 23.571.836Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-723.024 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri425.057 55.089Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri425.057 55.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.897.235 -1.740.245Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.897.235 -1.740.245Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.072.497Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-1.012.415Alınan Faiz2.681.332 196.910FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.898.478 10.795.431İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri183.909 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri183.909 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri38.069.646 22.265.913Kredilerden Nakit Girişleri38.069.646 22.265.913Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.889.689 -11.144.488Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.870.238 -10.257.740Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-19.451 -886.748İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-732.235 685.192Ödenen Faiz-4.326.560 -5.324.516Alınan Faiz593.407 4.313.330YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.944.492 -483.201NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.944.492 -483.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ180.095.042 49.062.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.150.550 48.578.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 159.150.550 180.095.042Finansal Yatırımlar2.434.083 1.841.639Ticari Alacaklar6 336.593.509 331.498.980İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 6.076.041 6.251.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 330.517.468 325.247.783Diğer Alacaklar31.669.750 25.862.796İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 16.185.428 15.453.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.484.322 10.409.603Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar39.939.381 26.807.147Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları39.939.381 26.807.147Stoklar7 105.799.541 100.499.925Peşin Ödenmiş Giderler59.233.075 25.327.027İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler59.233.075 25.327.027Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 20.803.494 18.265.327Diğer Dönen Varlıklar126.154.698 95.844.746İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar126.154.698 95.844.746ARA TOPLAM881.778.081 806.042.629Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar8.532.735 8.532.735TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR890.310.816 814.575.364DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 75.058.316 74.368.773Kullanım Hakkı Varlıkları0 2.234Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 486.040 562.075Peşin Ödenmiş Giderler15.761 176.449İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.761 176.449Diğer Duran Varlıklar148.943 126.979İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar148.943 126.979TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.709.060 75.236.510TOPLAM VARLIKLAR966.019.876 889.811.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar86.182.206 64.201.523İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar86.182.206 64.201.523Banka Kredileri8 85.825.519 63.929.878Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 356.687 271.645Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.267.598 4.336.628İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.267.598 4.336.628Banka Kredileri8 3.267.598 4.314.943Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 21.685Ticari Borçlar6 359.249.795 300.406.992İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 21.300.340 16.368.275İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 337.949.455 284.038.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.148.260 5.607.792Diğer Borçlar38.607 30.453İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15.244 7.090İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4 23.363 23.363Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.191.206 21.555.840Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4.191.206 21.555.840Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)130.491.334 100.794.831İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)130.491.334 100.794.831Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar11 8.288.504 15.110.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.290.785 1.894.032Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.997.719 13.216.094Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.655.424 13.600.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.655.424 13.600.024ARA TOPLAM608.512.934 525.644.209TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER608.512.934 525.644.209UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.834 771.764İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.834 771.764Banka Kredileri8 37.834 771.764Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)118.760 118.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)118.760 118.760Uzun Vadeli Karşılıklar4.158.793 5.786.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.158.793 5.786.471Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 8.431.315 15.075.703TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.746.702 21.752.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER621.259.636 547.396.907ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar344.760.240 342.414.967Ödenmiş Sermaye14 102.000.000 102.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Geri Alınmış Paylar (-)-25.522.065 -29.883.812Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 168.368.202 168.368.202Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi14 -4.594.787 -4.594.787Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.472.172 480.686Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.472.172 480.686Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 1.472.172 480.686Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.654.352 6.654.352Yasal Yedekler14 6.654.352 6.654.352Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 95.212.488 67.683.740Net Dönem Karı veya Zararı1.169.878 31.706.586TOPLAM ÖZKAYNAKLAR344.760.240 342.414.967TOPLAM KAYNAKLAR966.019.876 889.811.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 242.865.283 139.436.825Satışların Maliyeti15 -231.587.746 -98.656.540TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.277.537 40.780.285BRÜT KAR (ZARAR)11.277.537 40.780.285Genel Yönetim Giderleri-10.134.276 -5.457.158Pazarlama Giderleri0 -45.786Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.742.992 14.565.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-36.135.000 -13.982.793ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.248.747 35.859.704Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.463.253 5.493.351Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-26.436 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)188.070 41.353.055Finansman Gelirleri16 593.407 4.316.454Finansman Giderleri16 -5.560.761 -6.929.360SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.779.284 38.740.149Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.949.162 -8.401.300Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -943.098 -2.071.840Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 6.892.260 -6.329.460SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.169.878 30.338.849DÖNEM KARI (ZARARI)1.169.878 30.338.849Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.169.878 30.338.849Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01000000 0,38000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar991.486 423.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 1.239.358 529.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-247.872 -105.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 -247.872 -105.870Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)991.486 423.480TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.161.364 30.762.329Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.161.364 30.762.329http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028879BIST