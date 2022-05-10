***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 20:17
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 2.971 -4.594.787 1.041.273 5.368.927 77.052.337 59.722.532 149.693.253 0 149.693.253
Transferler
1.285.425 58.437.107 -59.722.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-560.587 31.706.586 31.145.999 0 31.145.999
Sermaye Arttırımı
90.900.000 -2.971 168.368.202 -68.897.029 190.368.202 190.368.202
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-29.883.812 -195.598 -30.079.410 -30.079.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.286.923 1.286.923 1.286.923
Dönem Sonu Bakiyeler
102.000.000 0 -4.594.787 480.686 6.654.352 67.683.740 31.706.586 342.414.967 0 342.414.967
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
102.000.000 0 -4.594.787 480.686 6.654.352 67.683.740 31.706.586 342.414.967 342.414.967
Transferler
31.706.586 -31.706.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
991.486 1.169.878 2.161.364 2.161.364
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.361.747 -4.177.838 183.909 0 183.909
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.286.923
Dönem Sonu Bakiyeler
102.000.000 -25.522.065 168.368.202 -4.594.787 1.472.172 6.654.352 95.212.488 1.169.878 344.760.240 0 344.760.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.329.100 -34.850.468
Dönem Karı (Zararı)
-4.779.284 38.740.149
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.779.284 38.740.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.247.054 -159.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.012.462 1.287.970
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
130.580 958.088
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 958.088
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
130.580 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.288.125 -1.930.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
930.250 512.059
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -193.166
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.218.375 -2.249.654
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.051.821 814.276
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.274.739 -4.510.240
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.326.560 5.324.516
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-153.792 -1.288.804
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-153.792 -1.288.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.899.680 -67.281.005
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.094.529 -84.336.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
175.156 8.267.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.269.685 -92.603.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.074.719 9.595.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.074.719 9.595.227
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-13.132.234 -9.397.090
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-13.132.234 -9.397.090
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.299.616 -1.639.382
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-33.745.360 -230.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.842.803 9.179.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.932.065 6.180.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.910.738 2.999.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.540.468 1.037.199
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.154 -30.733.541
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.154 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -30.733.541
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.331.869 37.413.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.276.516 1.830.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.331.916 -26.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.944.600 1.857.438
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.926.018 -28.700.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-921.817 -172.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.481.265 -5.977.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
486.130 23.571.836
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-723.024 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
425.057 55.089
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
425.057 55.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.897.235 -1.740.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.897.235 -1.740.245
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.072.497
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-1.012.415
Alınan Faiz
2.681.332 196.910
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.898.478 10.795.431
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
183.909 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
183.909 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.069.646 22.265.913
Kredilerden Nakit Girişleri
38.069.646 22.265.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.889.689 -11.144.488
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.870.238 -10.257.740
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.451 -886.748
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-732.235 685.192
Ödenen Faiz
-4.326.560 -5.324.516
Alınan Faiz
593.407 4.313.330
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.944.492 -483.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.944.492 -483.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
180.095.042 49.062.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.150.550 48.578.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 159.150.550 180.095.042
Finansal Yatırımlar
2.434.083 1.841.639
Ticari Alacaklar
6 336.593.509 331.498.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 6.076.041 6.251.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 330.517.468 325.247.783
Diğer Alacaklar
31.669.750 25.862.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 16.185.428 15.453.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.484.322 10.409.603
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
39.939.381 26.807.147
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
39.939.381 26.807.147
Stoklar
7 105.799.541 100.499.925
Peşin Ödenmiş Giderler
59.233.075 25.327.027
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
59.233.075 25.327.027
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 20.803.494 18.265.327
Diğer Dönen Varlıklar
126.154.698 95.844.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
126.154.698 95.844.746
ARA TOPLAM
881.778.081 806.042.629
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8.532.735 8.532.735
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
890.310.816 814.575.364
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 75.058.316 74.368.773
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 2.234
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 486.040 562.075
Peşin Ödenmiş Giderler
15.761 176.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.761 176.449
Diğer Duran Varlıklar
148.943 126.979
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
148.943 126.979
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.709.060 75.236.510
TOPLAM VARLIKLAR
966.019.876 889.811.874
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
86.182.206 64.201.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
86.182.206 64.201.523
Banka Kredileri
8 85.825.519 63.929.878
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 356.687 271.645
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.267.598 4.336.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.267.598 4.336.628
Banka Kredileri
8 3.267.598 4.314.943
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 21.685
Ticari Borçlar
6 359.249.795 300.406.992
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 21.300.340 16.368.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 337.949.455 284.038.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.148.260 5.607.792
Diğer Borçlar
38.607 30.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15.244 7.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 23.363 23.363
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.191.206 21.555.840
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4.191.206 21.555.840
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
130.491.334 100.794.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
130.491.334 100.794.831
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 8.288.504 15.110.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.290.785 1.894.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.997.719 13.216.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.655.424 13.600.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.655.424 13.600.024
ARA TOPLAM
608.512.934 525.644.209
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
608.512.934 525.644.209
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.834 771.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.834 771.764
Banka Kredileri
8 37.834 771.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.760 118.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.760 118.760
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.158.793 5.786.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.158.793 5.786.471
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 8.431.315 15.075.703
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.746.702 21.752.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
621.259.636 547.396.907
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
344.760.240 342.414.967
Ödenmiş Sermaye
14 102.000.000 102.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
-25.522.065 -29.883.812
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 168.368.202 168.368.202
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
14 -4.594.787 -4.594.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.472.172 480.686
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.472.172 480.686
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.472.172 480.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.654.352 6.654.352
Yasal Yedekler
14 6.654.352 6.654.352
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 95.212.488 67.683.740
Net Dönem Karı veya Zararı
1.169.878 31.706.586
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
344.760.240 342.414.967
TOPLAM KAYNAKLAR
966.019.876 889.811.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 242.865.283 139.436.825
Satışların Maliyeti
15 -231.587.746 -98.656.540
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.277.537 40.780.285
BRÜT KAR (ZARAR)
11.277.537 40.780.285
Genel Yönetim Giderleri
-10.134.276 -5.457.158
Pazarlama Giderleri
0 -45.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.742.992 14.565.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-36.135.000 -13.982.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.248.747 35.859.704
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.463.253 5.493.351
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-26.436 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
188.070 41.353.055
Finansman Gelirleri
16 593.407 4.316.454
Finansman Giderleri
16 -5.560.761 -6.929.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.779.284 38.740.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.949.162 -8.401.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -943.098 -2.071.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 6.892.260 -6.329.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.169.878 30.338.849
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.169.878 30.338.849
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.169.878 30.338.849
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01000000 0,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
991.486 423.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 1.239.358 529.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-247.872 -105.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -247.872 -105.870
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
991.486 423.480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.161.364 30.762.329
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.161.364 30.762.329
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028879
BIST