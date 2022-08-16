***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 2.971 -4.594.787 1.041.273 5.368.927 77.052.337 59.722.532 149.693.253 0 149.693.253Transferler850.425 58.872.107 -59.722.532Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)765.339 40.238.145 41.003.484 0 41.003.484Sermaye Arttırımı68.900.000 -2.971 -68.897.029 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 0 -4.594.787 1.806.612 6.219.352 67.027.416 40.238.145 190.696.738 0 190.696.738Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.000.000 0 -29.883.812 168.368.202 -4.594.787 480.686 6.654.352 67.683.740 31.706.586 342.414.967 342.414.967Transferler2.557.164 29.149.422 -31.706.586Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-663.259 43.249.742 42.586.483 42.586.483Kar Payları-4.483.331 -4.483.331 -4.483.331Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.315.677 -2.836.917 478.760 0 478.760Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)622.316 622.316 622.316Dönem Sonu Bakiyeler102.000.000 -26.568.135 168.368.202 -4.594.787 -182.573 9.211.516 90.135.230 43.249.742 381.619.195 0 381.619.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.349.402 -24.637.848Dönem Karı (Zararı)41.250.732 50.076.962Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.250.732 50.076.962Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.257.056 6.588.566Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 2.183.093 2.657.391Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 587.207Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 587.207Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-6.037.742 -292.779Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,11 1.783.345 1.933.395Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 0 23.480Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.821.087 -2.249.654Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.222.115 5.143.144Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.201.345 -6.770.864Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 10.423.460 11.914.008Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.787.605 -1.506.397Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.787.605 -1.506.397Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.836.917 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler94.715.460 -64.700.767Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4,6 -36.825.911 -44.740.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 3.245.736 7.944.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -40.071.647 -52.684.610Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.758.068 7.252.683İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.758.068 7.252.683Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerDevam Eden İnşaat ve Taahhüt -9.329.492Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -17.095.374 -16.732.608Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17.108.103 -3.201.209Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4,6 5.887.158 16.296.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -13.924.641 11.191.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 19.811.799 5.105.293Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)575.231 1.305.566Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.997.321 -30.699.409İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.997.321 2.080İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -30.701.489Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)180.046.432 26.793.127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.821.843 -11.645.403Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-19.978.911 -14.073.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)157.068 2.427.720Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları127.709.136 -8.035.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.220.681 -172.677Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -9.139.053 -15.812.432Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-617.500YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.588.039 25.999.641Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-801.731 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.069.225 1.251.237Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 3.069.225 1.251.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.572.688 -3.316.288Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -3.572.688 -3.316.288Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.787.424 26.755.000Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-1.012.415Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz8.105.809 2.322.107FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.809.767 15.328.572Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-67.862.833 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.862.833İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri71.178.510 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri71.178.510 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri67.827.414 128.464.569Kredilerden Nakit Girişleri67.827.414 128.464.569Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.185.262 -100.810.672Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.165.811 -99.111.613Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-19.451 -1.699.059İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış3.663.193 -4.860.074Ödenen Temettüler4 -4.483.331Ödenen Faiz16 -10.423.460 -11.914.008Alınan Faiz16 1.095.536 4.448.757YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.747.208 16.690.365NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.747.208 16.690.365DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 180.095.042 49.062.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ328.842.250 65.752.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 328.842.250 180.095.042Finansal Yatırımlar2.643.370 1.841.639Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.643.370 1.841.639Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar2.643.370 1.841.639Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 368.324.891 331.498.980İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 3.005.461 6.251.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 365.319.430 325.247.783Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar35.957.671 25.862.796İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 11.790.000 15.453.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.167.671 10.409.603Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar50.204.736 26.807.147Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları50.204.736 26.807.147Türev Araçlar0 0Stoklar7 117.595.299 100.499.925Peşin Ödenmiş Giderler8.058.850 25.327.027İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.058.850 25.327.027Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 28.026.696 18.265.327Diğer Dönen Varlıklar115.839.263 95.844.746İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar115.839.263 95.844.746ARA TOPLAM1.055.493.026 806.042.629Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar6.745.311 8.532.735TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.062.238.337 814.575.364DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 75.620.716 74.368.773Kullanım Hakkı Varlıkları0 2.234Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 418.107 562.075Peşin Ödenmiş Giderler336.523 176.449İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler336.523 176.449Diğer Duran Varlıklar111.373 126.979İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar111.373 126.979TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.486.719 75.236.510TOPLAM VARLIKLAR1.138.725.056 889.811.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar96.405.939 64.201.523İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar96.405.939 64.201.523Banka Kredileri8 95.950.209 63.929.878Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 455.730 271.645Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.543.894 4.336.628İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.543.894 4.336.628Banka Kredileri8 2.543.894 4.314.943Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 21.685Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 306.294.150 300.406.992İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 2.443.634 16.368.275İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 303.850.516 284.038.717Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.183.023 5.607.792Diğer Borçlar2.027.774 30.453İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 2.004.411 7.090İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.363 23.363Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler625.786 21.555.840Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri625.786 21.555.840Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)301.771.317 100.794.831İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)301.771.317 100.794.831Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar11 7.661.967 15.110.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.266.960 1.894.032Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.395.007 13.216.094Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.757.092 13.600.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.757.092 13.600.024ARA TOPLAM737.270.942 525.644.209TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER737.270.942 525.644.209UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 771.764İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 771.764Banka Kredileri8 0 771.764Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)118.760 118.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)118.760 118.760Uzun Vadeli Karşılıklar6.805.281 5.786.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.805.281 5.786.471Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 12.910.878 15.075.703Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.834.919 21.752.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER757.105.861 547.396.907ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar381.619.195 342.414.967Ödenmiş Sermaye14 0.686Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-182.573 480.686Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-182.573 480.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.211.516 6.654.352Yasal Yedekler9.211.516 6.654.352Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları90.135.230 67.683.740Net Dönem Karı veya Zararı43.249.742 31.706.586TOPLAM ÖZKAYNAKLAR381.619.195 342.414.967TOPLAM KAYNAKLAR1.138.725.056 889.811.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 565.545.979 262.976.214 322.680.696 123.539.389Satışların Maliyeti15 -496.960.006 -200.306.110 -265.372.260 -101.649.570TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.585.973 62.670.104 57.308.436 21.889.819Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)68.585.973 62.670.104 57.308.436 21.889.819Genel Yönetim Giderleri-22.300.775 -14.008.523 -12.166.499 -8.551.365Pazarlama Giderleri0 -98.018 0 -52.232Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler75.833.223 31.688.594 45.090.231 17.123.438Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-82.293.568 -27.533.431 -46.158.568 -13.550.638ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.824.853 52.718.726 44.073.600 16.859.022Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.715.703 8.836.842 10.252.450 3.343.489Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-422.812 0 -396.376 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.117.744 61.555.568 53.929.674 20.202.511Finansman Gelirleri16 1.095.536 4.451.881 502.129 135.427Finansman Giderleri16 -13.962.548 -15.930.485 -8.401.787 -9.001.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.250.732 50.076.964 46.030.016 11.336.813Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.999.010 -9.838.819 -3.950.152 -1.437.519Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 -1.520.199 943.098 551.641Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.999.010 -8.318.620 -4.893.250 -1.989.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.249.742 40.238.145 42.079.864 9.899.294DÖNEM KARI (ZARARI)43.249.742 40.238.145 42.079.864 9.899.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları43.249.742 40.238.145 42.079.864 9.899.294Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,42000000 0,54000000 0,41000000 0,12000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-663.259 765.339 -1.654.745 341.859Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -829.074 956.674 -2.068.432 427.324Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler165.815 -191.335 413.687 -85.465Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 165.815 -191.335 413.687 -85.465Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-663.259 765.339 -1.654.745 341.859TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.586.483 41.003.484 40.425.119 10.241.153Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları42.586.483 41.003.484 40.425.119 10.241.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056010BIST