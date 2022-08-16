***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:19
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 2.971 -4.594.787 1.041.273 5.368.927 77.052.337 59.722.532 149.693.253 0 149.693.253
Transferler
850.425 58.872.107 -59.722.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
765.339 40.238.145 41.003.484 0 41.003.484
Sermaye Arttırımı
68.900.000 -2.971 -68.897.029 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 -4.594.787 1.806.612 6.219.352 67.027.416 40.238.145 190.696.738 0 190.696.738
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
102.000.000 0 -29.883.812 168.368.202 -4.594.787 480.686 6.654.352 67.683.740 31.706.586 342.414.967 342.414.967
Transferler
2.557.164 29.149.422 -31.706.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-663.259 43.249.742 42.586.483 42.586.483
Kar Payları
-4.483.331 -4.483.331 -4.483.331
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.315.677 -2.836.917 478.760 0 478.760
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
622.316 622.316 622.316
Dönem Sonu Bakiyeler
102.000.000 -26.568.135 168.368.202 -4.594.787 -182.573 9.211.516 90.135.230 43.249.742 381.619.195 0 381.619.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.349.402 -24.637.848
Dönem Karı (Zararı)
41.250.732 50.076.962
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.250.732 50.076.962
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.257.056 6.588.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 2.183.093 2.657.391
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 587.207
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 587.207
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.037.742 -292.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,11 1.783.345 1.933.395
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 23.480
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.821.087 -2.249.654
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.222.115 5.143.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.201.345 -6.770.864
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 10.423.460 11.914.008
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.787.605 -1.506.397
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.787.605 -1.506.397
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.836.917 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
94.715.460 -64.700.767
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,6 -36.825.911 -44.740.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.245.736 7.944.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -40.071.647 -52.684.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.758.068 7.252.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.758.068 7.252.683
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt -9.329.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -17.095.374 -16.732.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17.108.103 -3.201.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,6 5.887.158 16.296.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -13.924.641 11.191.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 19.811.799 5.105.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
575.231 1.305.566
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.997.321 -30.699.409
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.997.321 2.080
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -30.701.489
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
180.046.432 26.793.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.821.843 -11.645.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.978.911 -14.073.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
157.068 2.427.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.709.136 -8.035.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.220.681 -172.677
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -9.139.053 -15.812.432
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-617.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.588.039 25.999.641
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-801.731 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.069.225 1.251.237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 3.069.225 1.251.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.572.688 -3.316.288
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -3.572.688 -3.316.288
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.787.424 26.755.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-1.012.415
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
8.105.809 2.322.107
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.809.767 15.328.572
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-67.862.833 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.862.833
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.178.510 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.178.510 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.827.414 128.464.569
Kredilerden Nakit Girişleri
67.827.414 128.464.569
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.185.262 -100.810.672
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.165.811 -99.111.613
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.451 -1.699.059
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3.663.193 -4.860.074
Ödenen Temettüler
4 -4.483.331
Ödenen Faiz
16 -10.423.460 -11.914.008
Alınan Faiz
16 1.095.536 4.448.757
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.747.208 16.690.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.747.208 16.690.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 180.095.042 49.062.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
328.842.250 65.752.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 328.842.250 180.095.042
Finansal Yatırımlar
2.643.370 1.841.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.643.370 1.841.639
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
2.643.370 1.841.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 368.324.891 331.498.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 3.005.461 6.251.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 365.319.430 325.247.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
35.957.671 25.862.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 11.790.000 15.453.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.167.671 10.409.603
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
50.204.736 26.807.147
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
50.204.736 26.807.147
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 117.595.299 100.499.925
Peşin Ödenmiş Giderler
8.058.850 25.327.027
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.058.850 25.327.027
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 28.026.696 18.265.327
Diğer Dönen Varlıklar
115.839.263 95.844.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
115.839.263 95.844.746
ARA TOPLAM
1.055.493.026 806.042.629
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
6.745.311 8.532.735
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.062.238.337 814.575.364
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 75.620.716 74.368.773
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 2.234
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 418.107 562.075
Peşin Ödenmiş Giderler
336.523 176.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
336.523 176.449
Diğer Duran Varlıklar
111.373 126.979
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
111.373 126.979
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.486.719 75.236.510
TOPLAM VARLIKLAR
1.138.725.056 889.811.874
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
96.405.939 64.201.523
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
96.405.939 64.201.523
Banka Kredileri
8 95.950.209 63.929.878
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 455.730 271.645
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.543.894 4.336.628
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.543.894 4.336.628
Banka Kredileri
8 2.543.894 4.314.943
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 21.685
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 306.294.150 300.406.992
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 2.443.634 16.368.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 303.850.516 284.038.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.183.023 5.607.792
Diğer Borçlar
2.027.774 30.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 2.004.411 7.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.363 23.363
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
625.786 21.555.840
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
625.786 21.555.840
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
301.771.317 100.794.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
301.771.317 100.794.831
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 7.661.967 15.110.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.266.960 1.894.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.395.007 13.216.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.757.092 13.600.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.757.092 13.600.024
ARA TOPLAM
737.270.942 525.644.209
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
737.270.942 525.644.209
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 771.764
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 771.764
Banka Kredileri
8 0 771.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.760 118.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.760 118.760
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.805.281 5.786.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.805.281 5.786.471
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 12.910.878 15.075.703
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.834.919 21.752.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
757.105.861 547.396.907
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
381.619.195 342.414.967
Ödenmiş Sermaye
14 0.686
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-182.573 480.686
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-182.573 480.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.211.516 6.654.352
Yasal Yedekler
9.211.516 6.654.352
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
90.135.230 67.683.740
Net Dönem Karı veya Zararı
43.249.742 31.706.586
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
381.619.195 342.414.967
TOPLAM KAYNAKLAR
1.138.725.056 889.811.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 565.545.979 262.976.214 322.680.696 123.539.389
Satışların Maliyeti
15 -496.960.006 -200.306.110 -265.372.260 -101.649.570
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.585.973 62.670.104 57.308.436 21.889.819
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
68.585.973 62.670.104 57.308.436 21.889.819
Genel Yönetim Giderleri
-22.300.775 -14.008.523 -12.166.499 -8.551.365
Pazarlama Giderleri
0 -98.018 0 -52.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
75.833.223 31.688.594 45.090.231 17.123.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-82.293.568 -27.533.431 -46.158.568 -13.550.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.824.853 52.718.726 44.073.600 16.859.022
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.715.703 8.836.842 10.252.450 3.343.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-422.812 0 -396.376 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.117.744 61.555.568 53.929.674 20.202.511
Finansman Gelirleri
16 1.095.536 4.451.881 502.129 135.427
Finansman Giderleri
16 -13.962.548 -15.930.485 -8.401.787 -9.001.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.250.732 50.076.964 46.030.016 11.336.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.999.010 -9.838.819 -3.950.152 -1.437.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -1.520.199 943.098 551.641
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.999.010 -8.318.620 -4.893.250 -1.989.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.249.742 40.238.145 42.079.864 9.899.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.249.742 40.238.145 42.079.864 9.899.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.249.742 40.238.145 42.079.864 9.899.294
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,42000000 0,54000000 0,41000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-663.259 765.339 -1.654.745 341.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -829.074 956.674 -2.068.432 427.324
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
165.815 -191.335 413.687 -85.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 165.815 -191.335 413.687 -85.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-663.259 765.339 -1.654.745 341.859
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.586.483 41.003.484 40.425.119 10.241.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.586.483 41.003.484 40.425.119 10.241.153
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056010
BIST