***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.03.2022Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi6 - 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması7 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması9 - Kâr Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması10 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması11 - Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul onayına sunulması12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Kâr Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - İç YönergeGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 20.04.2022 tarihinde yapılan Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 20042022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 20.04.2022 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025560BIST