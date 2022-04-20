***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin teklifinin yerine, genel kurulda 2021 yılı karının dağıtılması şeklinde verilen önerge kabul edildiğinden düzeltme yapılmıştır.Karar Tarihi 22.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri na göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 29.888.871 TL net dağıtılabilir kar rakamının Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak %15'i oranında (4.483.331 Brüt TL) 2021 yılı için kâr dağıtılmasına ve kâr payı ödeme tarihinin Şirket'in kuruluş günü olan 13.06.2022 tarihi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022293BIST