***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2022 14:51
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin teklifinin yerine, genel kurulda 2021 yılı karının dağıtılması şeklinde verilen önerge kabul edildiğinden düzeltme yapılmıştır.
Karar Tarihi 22.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri na göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 29.888.871 TL net dağıtılabilir kar rakamının Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak %15'i oranında (4.483.331 Brüt TL) 2021 yılı için kâr dağıtılmasına ve kâr payı ödeme tarihinin Şirket'in kuruluş günü olan 13.06.2022 tarihi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022293
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
18:0515,9299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9544
En Düşük
15,8826
18:05920,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,32
|Açılış
|: 920,06
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6649
|14,6665
|% -0,03
|
|Euro
|15,9054
|15,9265
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0899
|19,1856
|% -0,13
|
|Frank
|15,3689
|15,4615
|% -0,24
|
|Riyal
|3,8997
|3,9193
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,71
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|