***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin teklifinin yerine, genel kurulda 2021 yılı karının dağıtılması şeklinde verilen önerge kabul edildiğinden düzeltme yapılmıştır.Karar Tarihi 22.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 Peşin 0,0439542 4,39542 10 0,0395587 3,95587B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 Peşin 0,0439542 4,39542 10 0,0395587 3,95587Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 13.06.2022 13.06.2022 15.06.2022 14.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 0 0B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 Kar Payı Dağıtım Tablosu 1.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 102.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.224.906* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 55.822.325 54.000.5994. Vergiler ( - ) 24.115.739 12.446.2965. Net Dönem Kârı 31.706.586 41.554.3036. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.077.715 2.077.7158. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.628.871 39.476.588Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 260.000 260.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.888.871 39.736.58811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.483.331* Nakit 4.483.331* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 25.145.540 39.476.58820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 316.470,4 13,5 0,0395588 13,5B Grubu 3.718.527,17 13,5 0,0395588 13,5TOPLAM 4.034.997,57 13,5 0,0395588 13,5Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminin 6.maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi okundu.Ayrıca gündemin 6. maddesi kapsamında kar dağıtımına ilişkin öneri genel kurula sunuldu.Gündemin 6. Maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 29.888.871 TL net dağıtılabilir kar rakamının Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak %15'i oranında (4.483.331 Brüt TL) 2021 yılı için kâr dağıtılmasına ve kâr payı ödeme tarihinin Şirket'in kuruluş günü olan 13.06.2022 tarihi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022293BIST