***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2022 14:51
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin teklifinin yerine, genel kurulda 2021 yılı karının dağıtılması şeklinde verilen önerge kabul edildiğinden düzeltme yapılmıştır.
Karar Tarihi 22.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 Peşin 0,0439542 4,39542 10 0,0395587 3,95587
B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 Peşin 0,0439542 4,39542 10 0,0395587 3,95587
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 13.06.2022 13.06.2022 15.06.2022 14.06.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 0 0
B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Kar Payı Dağıtım Tablosu 1.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 102.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.224.906
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 55.822.325 54.000.599
4. Vergiler ( - ) 24.115.739 12.446.296
5. Net Dönem Kârı 31.706.586 41.554.303
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.077.715 2.077.715
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.628.871 39.476.588
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 260.000 260.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.888.871 39.736.588
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.483.331
* Nakit 4.483.331
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 25.145.540 39.476.588
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 316.470,4 13,5 0,0395588 13,5
B Grubu 3.718.527,17 13,5 0,0395588 13,5
TOPLAM 4.034.997,57 13,5 0,0395588 13,5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminin 6.maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi okundu.
Ayrıca gündemin 6. maddesi kapsamında kar dağıtımına ilişkin öneri genel kurula sunuldu.
Gündemin 6. Maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 29.888.871 TL net dağıtılabilir kar rakamının Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak %15'i oranında (4.483.331 Brüt TL) 2021 yılı için kâr dağıtılmasına ve kâr payı ödeme tarihinin Şirket'in kuruluş günü olan 13.06.2022 tarihi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022293
BIST