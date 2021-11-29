***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz halka arz izahnamesi ekinde yayımlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da halka arz gelirinin %40'ı ile Şirketimiz ve tam konsolidasyona dahil edilmiş bulunan bağlı ortaklığımız Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısa vadeli banka kredilerini kapatılacağının planlandığı ve Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi kapatmaları için kullandırılacak olan kısmı sonucunda oluşacak Şirket alacağının, bağlı ortaklığın yapacağı sermaye artırımında Şirket payına düşen kısımdan mahsup edilerek tahsil edileceği belirtilmişti.Şirketimizin 25 Ağustos 2021 tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyurulduğu üzere Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Milyon TL tutarındaki kredi borcu kapatılmıştır.Bu kapsamda Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sermayesinin 10 Milyon TL'den 40 Milyon TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimizin payına düşen 30 milyon TL'lik kısmın Şirketimizin alacağına mahsup edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980103BIST