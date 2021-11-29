Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2021 17:13
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Ge


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz halka arz izahnamesi ekinde yayımlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da halka arz gelirinin %40'ı ile Şirketimiz ve tam konsolidasyona dahil edilmiş bulunan bağlı ortaklığımız Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısa vadeli banka kredilerini kapatılacağının planlandığı ve  Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi kapatmaları için kullandırılacak olan kısmı sonucunda oluşacak Şirket alacağının, bağlı ortaklığın yapacağı sermaye artırımında Şirket payına düşen kısımdan mahsup edilerek tahsil edileceği belirtilmişti.
Şirketimizin 25 Ağustos 2021 tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyurulduğu üzere Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Milyon TL tutarındaki kredi borcu kapatılmıştır.
Bu kapsamda Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sermayesinin 10 Milyon TL'den 40 Milyon TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimizin payına düşen 30 milyon TL'lik kısmın Şirketimizin alacağına mahsup edilmesine karar verilmiştir.
      
Kamuoyuna ve Sayın  Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980103


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.809
Değişim :  1,82% |  32,38
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.812 En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASGZ 12,76 485.241.716 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.611.292 % 10,00  
LIDFA 4,07 39.801.795 % 10,00  
KTSKR 31,24 58.541.612 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 1.638.500 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,7937 12,7949 % 3,44  
Euro 14,3914 14,4270 % 2,98  
Sterlin 16,9816 17,0668 % 3,10  
Frank 13,7824 13,8654 % 3,24  
Riyal 3,4009 3,4180 % 3,46  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -5,40  
Altın Gr. 736 736 23,29  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,93 22,95 -0,18  
Gümüş Gr. 9,48 9,49 0,30  
B. Petrol 73,76 73,76 2,17  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru