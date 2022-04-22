***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 18:31
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.03.2022 tarihli açıklamamızda, Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş.'nin teklif vermiş olduğu, işveren RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından ihalenin lehimize sonuçlandığı kamuya duyurulmuştu.
RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından 22.04.2022 (bugün), Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi sözleşmesi sürecinin iptal edildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Bu kapsamda İşveren'in iş yerini teslim alamaması nedeniyle, sözleşme görüşmelerine son verilmiştir.
Konu hakkında ileride oluşabilecek gelişmeler kamuoyu ve sayın ortaklarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023182
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|| -84,31
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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925,97
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|HALKB
|5,84
|1.463.429.424
|% -5,65
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|VAKBN
|4,61
|1.080.910.768
|% -2,95
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|HALKB
|5,84
|1.463.429.424
|% -5,65
|
|VAKBN
|4,61
|1.080.910.768
|% -2,95
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7344
|14,7470
|% 0,30
|
|Euro
|15,9023
|15,9141
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,8993
|18,9941
|% -1,04
|
|Frank
|15,3264
|15,4187
|% -0,21
|
|Riyal
|3,9224
|3,9421
|% 0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-19,36
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-7,61
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,91
|
Seans Raporu
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Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS