***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.03.2022 tarihli açıklamamızda, Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş.'nin teklif vermiş olduğu, işveren RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından ihalenin lehimize sonuçlandığı kamuya duyurulmuştu.RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından 22.04.2022 (bugün), Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi sözleşmesi sürecinin iptal edildiği Şirketimize bildirilmiştir.Bu kapsamda İşveren'in iş yerini teslim alamaması nedeniyle, sözleşme görüşmelerine son verilmiştir.Konu hakkında ileride oluşabilecek gelişmeler kamuoyu ve sayın ortaklarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023182BIST