***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 18:00
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Kadriye YILMAZ'ın yerine,16.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Ayşe YILDIRAN YÜKSEL'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037758
BIST
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|SANEL
|6,16
|6.008.059
|% 10,00
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|UFUK
|73,70
|10.959.570
|% 10,00
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|YGGYO
|22,38
|23.608.698
|% 9,92
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|TSGYO
|4,89
|133.755.829
|% 9,89
|
|EUREN
|26,16
|298.101.721
|% 9,73
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|FONET
|13,35
|154.120.186
|% -9,98
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|MEGAP
|5,89
|77.469.171
|% -8,96
|
|MEGAP
|5,89
|77.469.171
|% -8,96
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|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|PENTA
|422,80
|34.376.219
|% -7,08
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|THYAO
|47,34
|5.004.364.459
|% -2,27
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|SASA
|45,34
|3.162.228.030
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|EREGL
|29,22
|2.776.357.909
|% -2,47
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|SISE
|21,06
|1.782.300.806
|% -3,39
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|KRDMD
|12,99
|1.314.907.641
|% -1,59
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|YKBNK
|4,64
|999.991.386
|% -2,52
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|EKGYO
|2,55
|541.452.447
|% -1,92
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|ODAS
|3,01
|536.066.968
|% 2,73
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|ISCTR
|4,70
|771.680.912
|% -1,47
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|DOHOL
|3,90
|661.651.363
|% -5,11
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,2992
|17,3124
|% 0,43
|
|Euro
|18,2055
|18,2394
|% 1,22
|
|Sterlin
|21,1830
|21,2892
|% 1,33
|
|Frank
|17,7881
|17,8953
|% 3,09
|
|Riyal
|4,5985
|4,6216
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-1,18
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.757
|6.863
|-8,00
|
|Yarım
|3.317
|3.357
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-2,00
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|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,00
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|B. Petrol
|117
|117
|-1,05
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