***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 11:37
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları Erde Mühendislik A.Ş. ile Solar Santral Enerji A.Ş.'nin 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 2.105 milyon TL olan Backlog tutarı (devam eden projelerin kalan iş hacmi), Mayıs 2023 itibarıyla yaklaşık 3.406 milyon TL'ye yükselmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155233
BIST
13:364.989
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 101,80
|Açılış
|: 4.929
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|Önceki Kapanış
|: 4.887
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4.929
En Yüksek
5.007
13:3620,8066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0188
|Açılış
|: 21,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
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21,0322
En Düşük
20,7200
13:3622,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,3025
|Açılış
|: 22,5000
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|Önceki Kapanış
|: 22,3500
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En Düşük
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13:361.313,91
En Yüksek
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|: 0,11%
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|Açılış
|: 1.313,91
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|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
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1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler13:36
|BRSAN
|199,10
|462.595.946
|% 10,00
|
|OTTO
|130,00
|1.416.480
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|72.859.446
|% 9,97
|
|GLRYH
|8,28
|33.141.198
|% 9,96
|
|YESIL
|4,54
|112.603.961
|% 9,93
|
|MARKA
|12,51
|4.021.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|141.263.597
|% -9,94
|
|KRGYO
|15,98
|14.264.960
|% -2,86
|
|TOASO
|208,50
|684.115.951
|% -2,80
|
|YBTAS
|54.200,00
|270.900
|% -2,78
|
|THYAO
|148,10
|3.741.772.618
|% 2,99
|
|GARAN
|27,30
|2.032.238.694
|% 1,94
|
|ASTOR
|55,50
|1.655.252.925
|% 5,71
|
|AKBNK
|16,44
|1.379.665.591
|% 4,05
|
|YKBNK
|10,58
|1.358.994.283
|% 3,73
|
|YKBNK
|10,58
|1.358.994.283
|% 3,73
|
|ISCTR
|11,46
|1.348.141.053
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,27
|701.261.719
|% 2,25
|
|ALBRK
|2,61
|231.755.787
|% 4,40
|
|AKBNK
|16,44
|1.379.665.591
|% 4,05
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8020
|20,8066
|% 0,09
|
|Euro
|22,4372
|22,5622
|% 1,36
|
|Sterlin
|25,8313
|25,9608
|% 0,14
|
|Frank
|22,8069
|22,9443
|% 0,26
|
|Riyal
|5,5298
|5,5576
|% 0,04
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.313
|1.313
|0,69
|
|Cumhuriyet
|9.088
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.041
|9.276
|-4,86
|
|Yarım
|4.447
|4.541
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.274
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|-0,01
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|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,08
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