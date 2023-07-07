***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 18:11
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn.Ayşe YILDIRAN YÜKSEL görevinden ayrılmış olup Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği son bulmuştur.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur
Saygılarımızla…
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167481
BIST
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18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0034
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1841
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.615,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,67
|Açılış
|: 1.615,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0686
|26,0762
|% 0,01
|
|Euro
|28,5941
|28,6080
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,3953
|33,5628
|% 0,80
|
|Frank
|29,2444
|29,4206
|% 0,79
|
|Riyal
|6,9288
|6,9635
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|15,66
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|13,32
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.410
|10.663
|-3,00
|
|Yarım
|5.213
|5.356
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.615
|2.678
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,29
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|1,39
|