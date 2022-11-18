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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.11.2022 21:04
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltı


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 102.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 8.000.000 9.568.627,450 119,60784 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 Nâma
B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 94.000.000 112.431.372,550 119,60784 B Grubu B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 102.000.000 122.000.000,000 119,60784

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 122.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.09.2022
SPK Başvuru Tarihi 14.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, %119,60784 oranında artırılarak 102.000.0000 TL'den 224.000.000 TL'ye çıkarılması için yaptığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuz SPK tarafından onaylanarak, 17 Kasım 2022 tarih ve 2022/64 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı Metni_Esas Sözleşme_Madde6.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081012


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