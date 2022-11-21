***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 102.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 8.000.000 9.568.627,450 119,60784 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 NâmaB Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 94.000.000 112.431.372,550 119,60784 B Grubu B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 102.000.000 122.000.000,000 119,60784İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 122.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.09.2022SPK Başvuru Tarihi 14.09.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.11.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 102.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye %119,60 oranında artırılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2022 tarih ve 68/1667 sayılı kararı ile onaylanmış ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Birleşim Mühendislik Bedelsiz İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Birleşim Mühendislik Sermaye Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081344BIST