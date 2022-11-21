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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.11.2022 11:39
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltı


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 102.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 8.000.000 9.568.627,450 119,60784 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 Nâma
B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 94.000.000 112.431.372,550 119,60784 B Grubu B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 102.000.000 122.000.000,000 119,60784

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 122.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.09.2022
SPK Başvuru Tarihi 14.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 102.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye %119,60 oranında artırılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2022 tarih ve 68/1667 sayılı kararı ile onaylanmış ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Birleşim Mühendislik Bedelsiz İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Birleşim Mühendislik Sermaye Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081344


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