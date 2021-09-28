***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKadriye Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirimci@birlesim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207186Gökçe Alaçlı Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirimci@birlesim.com - -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiErde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sanayi tesisleri, hastane, AVM, ofis ve rezidans gibi farklı kullanım amaçlı binaların elektrik taahhüt işlerinin işletme, bakım, onarım ve servis hizmetlerini 10000000 10000000 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965481BIST