***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2021 12:13
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kadriye Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirimci@birlesim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207186
Gökçe Alaçlı Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirimci@birlesim.com - -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sanayi tesisleri, hastane, AVM, ofis ve rezidans gibi farklı kullanım amaçlı binaların elektrik taahhüt işlerinin işletme, bakım, onarım ve servis hizmetlerini 10000000 10000000 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965481
BIST
13:561.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,92
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
13:568,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0720
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8903
En Düşük
8,8095
13:5610,3898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0712
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
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10,4021
En Düşük
10,2978
13:56495,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 495,43
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|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler13:56
|ERSU
|4,62
|30.864.014
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.505.011
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.602.965
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.459.545
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.729.905
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|213.263
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.546.142
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.558.800
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|426.214
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,02
|94.893.872
|% -9,67
|
|THYAO
|13,73
|720.162.549
|% 1,48
|
|GARAN
|8,90
|608.997.879
|% -0,22
|
|TUPRS
|112,80
|462.314.019
|% 0,71
|
|KRDMD
|6,31
|301.089.366
|% -0,94
|
|PETKM
|6,35
|242.902.726
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,35
|222.246.570
|% -0,42
|
|GARAN
|8,90
|608.997.879
|% -0,22
|
|ODAS
|1,35
|88.193.215
|% 0,75
|
|THYAO
|13,73
|720.162.549
|% 1,48
|
|KRDMD
|6,31
|301.089.366
|% -0,94
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8863
|8,8893
|% 0,82
|
|Euro
|10,3837
|10,3898
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,0607
|12,1212
|% 0,16
|
|Frank
|9,5308
|9,5882
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3616
|2,3734
|% 0,77
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-16,59
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-12,00
|
|Tam
|3.272
|3.355
|-12,26
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-5,93
|
|Çeyrek
|793
|811
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,75
|