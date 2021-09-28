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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2021 12:13



***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kadriye Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirimci@birlesim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207186
Gökçe Alaçlı Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirimci@birlesim.com - -

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sanayi tesisleri, hastane, AVM, ofis ve rezidans gibi farklı kullanım amaçlı binaların elektrik taahhüt işlerinin işletme, bakım, onarım ve servis hizmetlerini 10000000 10000000 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965481


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 4,62 30.864.014 % 10,00  
YEOTK 88,55 25.505.011 % 10,00  
ORCAY 19,05 3.602.965 % 9,99  
INVEO 114,60 3.459.545 % 9,98  
ASUZU 18,77 59.729.905 % 9,96  
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Dolar 8,8863 8,8893 % 0,82  
Euro 10,3837 10,3898 % 0,69  
Sterlin 12,0607 12,1212 % 0,16  
Frank 9,5308 9,5882 % 0,48  
Riyal 2,3616 2,3734 % 0,77  
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13:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 -16,59  
Altın Gr. 497 497 0,41  
Cumhuriyet 3.288 3.338 -12,00  
Tam 3.272 3.355 -12,26  
Yarım 1.582 1.623 -5,93  
Çeyrek 793 811 -2,96  
Gümüş.Ons 22,18 22,20 -0,44  
Gümüş Gr. 6,36 6,36 -0,06  
B. Petrol 79,47 79,47 0,75  
Seans Raporu 13:56
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