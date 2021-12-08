***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.12.2021 10:57
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sanayi tesisleri, hastane, AVM, ofis ve rezidans gibi farklı kullanım amaçlı binaların elektrik taahhüt işlerinin işletme, bakım, onarım ve servis hizmetlerini 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981881
BIST
12:171.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:1713,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1337
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
12:1715,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2004
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
12:17783,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 9,01
|Açılış
|: 783,38
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:17
|BAGFS
|13,97
|11.129.141
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.292.422
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.633.618
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.699.157
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.418.954
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|87.581.201
|% -7,94
|
|SISE
|14,55
|2.110.521.223
|% -0,82
|
|THYAO
|20,04
|1.823.872.549
|% 4,38
|
|GARAN
|11,90
|1.511.851.633
|% 0,59
|
|ASELS
|23,54
|1.418.410.223
|% 1,99
|
|KRDMD
|9,69
|959.653.870
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,62
|828.327.958
|% 1,40
|
|TSKB
|1,65
|259.644.278
|% 1,85
|
|SISE
|14,55
|2.110.521.223
|% -0,82
|
|GARAN
|11,90
|1.511.851.633
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,22
|130.188.381
|% 0,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6193
|13,6238
|% 0,99
|
|Euro
|15,3965
|15,4175
|% 1,32
|
|Sterlin
|17,9708
|18,0609
|% 0,90
|
|Frank
|14,6668
|14,7552
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6194
|3,6376
|% 0,97
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|2,92
|
|Altın Gr.
|783
|783
|9,02
|
|Cumhuriyet
|5.179
|5.257
|6,00
|
|Tam
|5.161
|5.292
|8,39
|
|Yarım
|2.495
|2.560
|4,06
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,32
|