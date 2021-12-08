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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.12.2021 10:57
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sanayi tesisleri, hastane, AVM, ofis ve rezidans gibi farklı kullanım amaçlı binaların elektrik taahhüt işlerinin işletme, bakım, onarım ve servis hizmetlerini 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981881


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BIST En Aktif Hisseler12:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 13,97 11.129.141 % 10,00  
MZHLD 38,76 2.292.422 % 9,99  
ISBIR 55,05 1.259.929 % 9,99  
DOBUR 153,30 12.627.781 % 9,97  
PCILT 16,79 16.633.618 % 9,95  
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12:17 Alış Satış %  
Dolar 13,6193 13,6238 % 0,99  
Euro 15,3965 15,4175 % 1,32  
Sterlin 17,9708 18,0609 % 0,90  
Frank 14,6668 14,7552 % 0,95  
Riyal 3,6194 3,6376 % 0,97  
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12:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 2,92  
Altın Gr. 783 783 9,02  
Cumhuriyet 5.179 5.257 6,00  
Tam 5.161 5.292 8,39  
Yarım 2.495 2.560 4,06  
Çeyrek 1.251 1.280 2,03  
Gümüş.Ons 22,42 22,46 -0,07  
Gümüş Gr. 9,83 9,84 0,07  
B. Petrol 75,12 75,12 -0,32  
Seans Raporu 12:17
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