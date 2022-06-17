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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2022 18:25
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşe Yıldıran Yüksel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 13.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirimci@birlesim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205653
Gökçe Alaçlı Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirimci@birlesim.com - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038094


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 11,00 1.159.196 % 10,00  
KUYAS 6,71 29.597.077 % 10,00  
ORMA 28,60 254.462 % 10,00  
OYYAT 72,25 54.541.222 % 9,97  
IMASM 48,74 5.063.919 % 9,97  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,3012 17,3280 % 0,17  
Euro 18,1265 18,1610 % -0,62  
Sterlin 21,0436 21,1491 % -1,23  
Frank 17,7518 17,8587 % -0,42  
Riyal 4,6022 4,6253 % 0,10  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.025 1.025 -8,19  
Cumhuriyet 6.815 6.918 54,00  
Tam 6.788 6.908 -58,00  
Yarım 3.332 3.379 -28,00  
Çeyrek 1.669 1.689 -14,00  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 -0,17  
Seans Raporu 17:59
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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