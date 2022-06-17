***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAyşe Yıldıran Yüksel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 13.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirimci@birlesim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205653Gökçe Alaçlı Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirimci@birlesim.com - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038094BIST