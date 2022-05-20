***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha ÖnvanıREC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı27Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı22İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih20/05/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında İstanbul Tuzla Amazon Aktarma Merkezi Projesi mekanik tesisat işleri için 1.600.002,23 USD+KDV, 20.072.567,34 TL+KDV olmak üzere bugün (20.05.2022) yeni bir sözleşme imzalanmıştır.Şirket'in imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla 53.818.151,46 TL (KDV Dahil)'dir.İş süresi 2022 yıl sonu olarak planlanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031395BIST