***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.05.2022 10:53
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önvanı
REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
27
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
22
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında İstanbul Tuzla Amazon Aktarma Merkezi Projesi mekanik tesisat işleri için 1.600.002,23 USD+KDV, 20.072.567,34 TL+KDV olmak üzere bugün (20.05.2022) yeni bir sözleşme imzalanmıştır.
Şirket'in imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla 53.818.151,46 TL (KDV Dahil)'dir.
İş süresi 2022 yıl sonu olarak planlanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031395
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|%
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|6.331
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|Tam
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|6.361
|-40,28
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|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
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|Çeyrek
|1.504
|1.539
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|Gümüş.Ons
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|21,77
|-0,17
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|Gümüş Gr.
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|11,15
|-0,05
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